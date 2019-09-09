Россия – Казахстан: прогноз Жорди Гратакоса на отборочную игру Евро-2020

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч квалификации Евро-2020 Россия – Казахстан.



Ставка: победа России минимум в 2 мяча за 1.60.



«После победы в Глазго Россия уже одной ногой на Евро. Вопрос скорее в том, какое место она займёт – второе или первое. Всё-таки вторая встреча с Бельгией будет дома, можно побороться и за лидерство в группе.



Со стороны кажется, что в команде очень хорошая атмосфера, и работе Черчесова можно только поаплодировать. Очень удивляет форма 36-летнего Жиркова. Я не вижу, как Казахстан сможет преподнести сюрприз. Думаю, дело закончится примерно так же, как в первом матче в Казахстане, — разгромом.



Мой прогноз – Россия выиграет с разницей как минимум в два мяча. Она не пропустит и забьёт в обоих таймах хотя бы по голу. Тут не может быть сомнений», — сказал Гратакос.

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.