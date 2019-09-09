Россия — Казахстан: прогноз Романа Нагучева на отборочную встречу Евро-2020
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла Евро-2020 Россия — Казахстан.
Ставка: победа России в обоих таймах за 2.30.
«Сборная России, удачно сыграв с Шотландией, сейчас тоже должна разобраться с командой Казахстана без проблем. В Калининграде обещают аншлаг, кроме того, российская сборная, очевидно, хочет поскорее решить задачу попадания на Евро, поэтому, мне кажется, Россия выиграет крупно, где-то около 3:0. Учитывая то, в какой прекрасной форме находятся наши лидеры и как здорово удалось переломить игру в Шотландии, здесь все же будет полегче и сборная России, думаю, выиграет оба тайма — это мой прогноз».
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