Россия — Казахстан: прогноз Романа Нагучева на отборочную встречу Евро-2020

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч 6-го тура отборочного цикла Евро-2020 Россия — Казахстан.



Ставка: победа России в обоих таймах за 2.30.



«Сборная России, удачно сыграв с Шотландией, сейчас тоже должна разобраться с командой Казахстана без проблем. В Калининграде обещают аншлаг, кроме того, российская сборная, очевидно, хочет поскорее решить задачу попадания на Евро, поэтому, мне кажется, Россия выиграет крупно, где-то около 3:0. Учитывая то, в какой прекрасной форме находятся наши лидеры и как здорово удалось переломить игру в Шотландии, здесь все же будет полегче и сборная России, думаю, выиграет оба тайма — это мой прогноз».

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.