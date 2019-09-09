Россия – Казахстан: прогноз Валерия Непомнящего на игру отбора Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на отборочный матч Евро-2020 Россия — Казахстан.



Ставка: победа России минимум в 2 мяча за 1.60.



«В матче со сборной Шотландии наша команда выиграла по игре. Мне кажется, даже больше должны были забивать. В первые 10 минут не разобрались, потом уже взяли игру в свои руки, а второй тайм был полностью наш.



Не думаю, что в этой игре Казахстан что-то покажет. Я смотрел их игры, и они пока что не сопоставимы по уровню игры с нашей сборной. Я предполагаю, наши выиграют с разницей в два-три мяча.



Что касается состава нашей сборной, то мне кажется, что Дзюба опять выйдет в основе, если всё хорошо будет со здоровьем. А потом, может, и Комличенко дадут сыграть», — сказал Непомнящий.

Россия – Казахстан. Прогноз: Черчесов гений! Раскатаем «ястребов» одной левой Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.