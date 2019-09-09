Россия – Казахстан: прогноз Валерия Непомнящего на игру отбора Евро-2020
Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на отборочный матч Евро-2020 Россия — Казахстан.
Ставка: победа России минимум в 2 мяча за 1.60.
«В матче со сборной Шотландии наша команда выиграла по игре. Мне кажется, даже больше должны были забивать. В первые 10 минут не разобрались, потом уже взяли игру в свои руки, а второй тайм был полностью наш.
Не думаю, что в этой игре Казахстан что-то покажет. Я смотрел их игры, и они пока что не сопоставимы по уровню игры с нашей сборной. Я предполагаю, наши выиграют с разницей в два-три мяча.
Что касается состава нашей сборной, то мне кажется, что Дзюба опять выйдет в основе, если всё хорошо будет со здоровьем. А потом, может, и Комличенко дадут сыграть», — сказал Непомнящий.
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Россия продолжит уничтожение Казахстана, начавшееся в Нур-Султане. Дзюба с компанией снова зажгут.
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