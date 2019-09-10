Аналитики оценили шансы России попасть на Евро-2020 после победы над Казахстаном

В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе I сборная России обыграла национальную команду Казахстана со счётом 1:0. Встреча состоялась в Калининграде на одноимённом стадионе. Автором гола на 89-й минуте стал защитник Марио Фернандес, которому ассистировал хавбек Александр Головин.
Аналитики обновили линию на попадание сборной России в финальную часть турнира. Поставить на выход подопечных Станислава Черчесова на Евро-2020 предлагается с коэффициентом 1.05, что соответствует 95-процентной вероятности. В противном случае сыграет коэффициент 17.0.
Победа сборной России в группе I идёт за 10.0. Явным фаворитом остаётся команда Бельгии (1.03).
Россия, набрав 15 очков, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (7) — на 3-м месте. Следующий матч россияне проведут 10 октября на своём поле с Шотландией.
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