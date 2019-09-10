Франция — Андорра: прогноз Эльвина Керимова на встречу отбора Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2020 Франция — Андорра.



Ставка: минимум 2 гола в обоих таймах за 1.75.



«Французы разгромили албанцев и сохранили за собой первую строчку. Но у турок и исландцев тоже по 12 очков и уступают они чемпионам мира только по разнице мячей, поэтому турнирную ситуацию для фаворита комфортной назвать никак нельзя. Впереди еще выезд в Рейкьявик, а потом домашняя игра с Турцией, которой в Конье французы по делу проиграли. В общем, ошибаться по дистанции Гризманну и компании больше нельзя.



Встреча с Андоррой, замучившей в субботу турок и уступившей ей только в один мяч, к категории матчей повышенной сложности, разумеется, не относится. И здесь смело можно брать голы. Если уж и побеждают французы в этом отборе, то всегда забивают при этом 4 мяча (со счетом 4:1 разгромили албанцев и молдован, а с результатом 4:0 были переиграны исландцы и андоррцы). На «Стад де Франс» команда Кольдо Альвареса наверняка получит в свои ворота минимум 4 мяча, поэтому я рискну поставить на тотал каждого тайма больше 1,5 за 1,75», — сказал Керимов.



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