Франция — Андорра: прогноз Эльвина Керимова на встречу отбора Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч квалификации чемпионата Европы 2020 Франция — Андорра.
Ставка: минимум 2 гола в обоих таймах за 1.75.
«Французы разгромили албанцев и сохранили за собой первую строчку. Но у турок и исландцев тоже по 12 очков и уступают они чемпионам мира только по разнице мячей, поэтому турнирную ситуацию для фаворита комфортной назвать никак нельзя. Впереди еще выезд в Рейкьявик, а потом домашняя игра с Турцией, которой в Конье французы по делу проиграли. В общем, ошибаться по дистанции Гризманну и компании больше нельзя.
Встреча с Андоррой, замучившей в субботу турок и уступившей ей только в один мяч, к категории матчей повышенной сложности, разумеется, не относится. И здесь смело можно брать голы. Если уж и побеждают французы в этом отборе, то всегда забивают при этом 4 мяча (со счетом 4:1 разгромили албанцев и молдован, а с результатом 4:0 были переиграны исландцы и андоррцы). На «Стад де Франс» команда Кольдо Альвареса наверняка получит в свои ворота минимум 4 мяча, поэтому я рискну поставить на тотал каждого тайма больше 1,5 за 1,75», — сказал Керимов.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 10 сентября 2019
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:52
-
11:00
-
10:32
-
10:00
- 9 сентября 2019
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00