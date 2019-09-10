Аргентина – Мексика: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч Аргентина – Мексика.



Ставка: ничья и обе забьют за 4.10.



«Конечно, прогноз я построю вокруг Месси, потому что он не сыграет с Мексикой. А ведь Лео – это важная фигура в команде. Эта игра будет важная и для тренера аргентинцев Скалони, который подписал новый контракт с Федерацией футбола страны. Теперь ему важно оправдать доверие.



В отсутствие Месси многое будет зависеть от игры Лаутаро Мартинеса. Это прекрасный центральный нападающий, он готов стать новым лидером команды.



Но и Мексику нельзя сбрасывать со счетов, это сильная сборная, которая к тому же будет чувствовать себя по-домашнему: игра пройдёт в США при большом скоплении болельщиков.



Мой прогноз – ничья, причём голевая. Команды порадуют болельщиков», — сказал Гратакос.



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