Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

Аргентина – Мексика: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Аргентина – Мексика: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч
Ставки 0

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на товарищеский матч Аргентина – Мексика.

Ставка: ничья и обе забьют за 4.10.

«Конечно, прогноз я построю вокруг Месси, потому что он не сыграет с Мексикой. А ведь Лео – это важная фигура в команде. Эта игра будет важная и для тренера аргентинцев Скалони, который подписал новый контракт с Федерацией футбола страны. Теперь ему важно оправдать доверие.

В отсутствие Месси многое будет зависеть от игры Лаутаро Мартинеса. Это прекрасный центральный нападающий, он готов стать новым лидером команды.

Но и Мексику нельзя сбрасывать со счетов, это сильная сборная, которая к тому же будет чувствовать себя по-домашнему: игра пройдёт в США при большом скоплении болельщиков.

Мой прогноз – ничья, причём голевая. Команды порадуют болельщиков», — сказал Гратакос.

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент