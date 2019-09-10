Россия — Казахстан: результат матча отбора Евро-2020 по ставкам букмекеров

Стали известны коэффициенты выигравших ставок на матч Россия — Казахстан в рамках отборочного турнира Евро-2020. Встреча прошла в Калининграде 9 сентября и завершилась победой россиян со счётом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник Марио Фернандес, которому ассистировал Александр Головин.



Поставить на победу сборной России перед матчем можно было с коэффициентом 1.18. Таким образом, со ставки в 1000 рублей чистый выигрыш составил всего 180 рублей. А вот на успех команды Станислава Черчесова с минимальным счётом можно было сделать ставку за 7.1.



В матче было не так много острых моментов, поэтому уверенно зашла ставка на ТМ 2,5 мяча в игре. Коэффициент такого исхода букмекеры оценивали коэффициентом 2.40. За 1.55 можно было сделать ставку на то, что обе команды не смогут забить. Ставка в 1000 рублей на этот исход принесла бы прибыль в размере 550 рублей.



Коэффициентом 3.80 аналитики оценивали перед матчем вероятность того, что первый тайм встречи закончится вничью, а по итогам матча победит сборная России.



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