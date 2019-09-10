Россия — Казахстан: результат матча отбора Евро-2020 по ставкам букмекеров

Стали известны коэффициенты выигравших ставок на матч Россия — Казахстан в рамках отборочного турнира Евро-2020. Встреча прошла в Калининграде 9 сентября и завершилась победой россиян со счётом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник Марио Фернандес, которому ассистировал Александр Головин.
Поставить на победу сборной России перед матчем можно было с коэффициентом 1.18. Таким образом, со ставки в 1000 рублей чистый выигрыш составил всего 180 рублей. А вот на успех команды Станислава Черчесова с минимальным счётом можно было сделать ставку за 7.1.
В матче было не так много острых моментов, поэтому уверенно зашла ставка на ТМ 2,5 мяча в игре. Коэффициент такого исхода букмекеры оценивали коэффициентом 2.40. За 1.55 можно было сделать ставку на то, что обе команды не смогут забить. Ставка в 1000 рублей на этот исход принесла бы прибыль в размере 550 рублей.
Коэффициентом 3.80 аналитики оценивали перед матчем вероятность того, что первый тайм встречи закончится вничью, а по итогам матча победит сборная России.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 10 сентября 2019
-
12:00
-
11:52
-
11:00
-
10:32
-
10:00
- 9 сентября 2019
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:37
-
11:00
-
10:45
-
10:30