Жиго или Гогуа — кто забьёт больше? Стали известны шансы

В этом сезоне РПЛ бомбардирские качества проявляют защитники Самуэль Жиго и Седрик Гогуа. Оба футболиста уже забили по три мяча, причём Гогуа отличился уже в своём первом матче за ЦСКА. Букмекеры предложили линию на то, кто забьёт больше до конца 2019 года.



Поставить на Гогуа можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 63% вероятности. Шансы спартаковского француза эксперты оценили коэффициентом 2.40 (37%).



Интересно, что Жиго все свои мячи забил в домашних матчах, Гогуа же отличился дважды в выездных матчах, забивая и за «Тамбов», и за ЦСКА. Кроме того, на данный момент африканский футболист ЦСКА скорострельнее: один его гол приходится в среднем на 180 минут игрового времени, Жиго же по статистике забивает один раз в 240 минут.



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