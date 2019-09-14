«Боруссия» Дортмунд — «Байер»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд — «Байер» в 4-м туре немецкой Бундеслиги.
Ставка: «Боруссия» забьет в обоих таймах за 2.20.
«Центральный матч тура, несмотря на то что есть встреча «РБ Лейпциг» с «Баварией». С учетом перехода Юлиана Брандта из Леверкузена в Дортмунд, с учетом того, что «Боруссия» допустила осечку в Берлине, которой никто не понял, именно этот матч становится важнейшим в туре. Плюс не будем забывать, что «Байер» возглавляет бывший тренер «Боруссии» Петер Бош. Для него возвращение Дортмунд мотивационно важный момент.
Естественно, все ждут забитых голов от этого матча, обе команды играют в открытый футбол. Мне кажется, на голы в этой игре действительно стоит рассчитывать. «Боруссия» серьезно настроится на этот матч и будет играть с первой минуты по-настоящему, а не так, как было с «Кельном» и «Унионом» из Берлина.
Выберу ставку «Боруссия» забьет в обоих таймах» с коэффициентом 2,2. Этот вариант не означает, что «Боруссия» обязательно победит. Матч может закончиться и 3:5».
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