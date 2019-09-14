«Вулверхэмптон» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч 5-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Вулверхэмптон» — «Челси».



Ставка: индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1,5 за 2.69.



«Время поговорить о футболе. «Вулверхэмптон» против «Челси». Думаю, синим будет невероятно сложно. Не думаю, а уверен.



Во-первых, больше «Челси» в АПЛ пропустил только «Норвич», и это жёстко. Очевидно, что у команды Фрэнка Лэмпарда есть крен в сторону атаки. Она хороша, но посмотрите последний матч на «Стэмфорде», что сделал «Шеффилд» в концовке.



При этом «Вулверхэмптон» очень бодро сыграл квалификацию Лиги Европы, команда с топ-6 традиционно играет круто. В прошлом сезоне они набрали 4 очка из 6 в матчах с «Челси». Домашняя арена, заряженный «Вулверхэмптон» и пропускающий «Челси» — это гарантирует тяжелую жизнь лондонцам.



Я бы сыграл на индивидуальный тотал «Вулверхэмптона» больше 1,5. У них искрящаяся атака, способная поразить «Челси» в самое сердце».



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