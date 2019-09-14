«Реал» — «Леванте»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 4-го тура испанской Примеры сезона-2019/20 «Реал Мадрид» — «Леванте».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.82.



«Реал» будет принимать «Леванте». Понятно, что здесь должны быть голы, потому что «Реал» пропускает в каждом матче чемпионата. Это не может не настораживать Зинедина Зидана. Понятно, что «Реал» рассчитывал стартовать удачнее, но пока идет ниже в турнирной таблице, чем тот же «Леванте», с которым придется играть.



В прошлом сезоне поражение от «Леванте» стоило работы Юлену Лопетеги. «Реал» потом взял реванш, выиграл — 2:1. Если брать последние встречи команд, они получаются очень результативными. У «Реала» есть забивала на старте чемпионата — Гарет Бэйл, отметившийся дублем в матче с «Вильярреалом». Но он не сыграет, так как был удален в той же встрече.



Голы напрашиваются. В последних пяти матчах постоянно — 2:1, 2:1, 2:2, 1:1, 3:1. Атака неплохая у «Леванте», может она убежать. Там есть Серхио Леон, Хосе Моралес, Рохер Марти, Барди. Свой моментик, наверное, «Леванте» найдет и реализует. А кто знает, может, «Леванте» прессингом огорошит «Реал».



«Реал» забьет, но выиграет ли, не знаю. Не скажу, что команда убедительно играет в обороне. Выбираю «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» за 1,82. Статистика на это упрямо намекает. Можно было бы сыграть и победу «Реала» через обе забьют за коэффициент выше «двойки», но я все-таки в этом не уверен».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.