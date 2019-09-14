«Спартак» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — «Урал».



Ставка: обе забьют за 1.89.



«Как сыграет «Спартак», не знает даже Олег Кононов. Может быть, пауза пошла на пользу команде, но, возможно, и нет. Это «Спартак».



«Урал» — команда верховая. Команда играет и дает играть другим. Чего только стоит последний матч, с «Краснодаром». Но «Урал» — крепкий середняк, обладающий хорошей группой атаки. Есть Эль-Кабир, который восстановился, Бикфалви, Панюков, Димитров, Ильин. Редкий матч для «Урала», когда он не забивает. Да, уральцы не забили в ворота «Динамо», «Локомотиву» вообще проиграли крупно (0:4), но у «Спартака» такая оборона, что какой-то момент у «Урала» обязательно будет.



Если смотреть на историю противостояния команд, то, за исключением матча прошлого сезона в Екатеринбурге, когда Фернандо забил и «Спартак» выиграл — 1:0, как правило, встречи получаются результативными. Не беру кубковую встречу, когда «Урал» выиграл — 1:0, это уже при Кононове было, но на Кубок России своя стратегия. В чемпионате должно быть повеселее. Мой прогноз — «обе забьют» за вкусный коэффициент 1,89».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.