«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.
Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) мяча за 2.30.
«Барселона» снова без Месси, не будет опять и Суареса. Мы уже постепенно начали привыкать к новой команде. Но результат у каталонцев пока далеко не лучший — 4 очка в трех турах. Маловато. Забивает «Барселона» немало, но нет порядка в обороне, не хватает стабильности в игре. Случаются провалы.
У «Валенсии» после неудачного старта вообще тренера поменяли. Хотя Марселино в Испании на хорошем счету, у него в нескольких командах получалось. Но так решили. Посмотрим, к чему это приведёт. В прошлом году «Валенсия» с этим тренером ни разу не проиграла «Барсе», а потом даже обыграла сине-гранатовых в финале Кубка Испании. И это главная победа валенсийцев за последние годы.
«Барселона» дома сыграла один матч и там не имела особых побед, крупно победила «Бетис». Все-таки игра на «Камп Ноу» — это что-то особенное, там и поле больше всего подходит каталонцам, их игре.
Думаю, сейчас «Валенсия» не в идеальном состоянии после таких событий. «Барселона» же разозлена не лучшим стартом. Так что поставлю на победу «Барселоны» с форой (-1,5) мяча».
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 14 сентября 2019
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:00
- 13 сентября 2019
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30