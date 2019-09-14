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«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании

«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Испании
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» в 3-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) мяча за 2.30.

«Барселона» снова без Месси, не будет опять и Суареса. Мы уже постепенно начали привыкать к новой команде. Но результат у каталонцев пока далеко не лучший — 4 очка в трех турах. Маловато. Забивает «Барселона» немало, но нет порядка в обороне, не хватает стабильности в игре. Случаются провалы.

У «Валенсии» после неудачного старта вообще тренера поменяли. Хотя Марселино в Испании на хорошем счету, у него в нескольких командах получалось. Но так решили. Посмотрим, к чему это приведёт. В прошлом году «Валенсия» с этим тренером ни разу не проиграла «Барсе», а потом даже обыграла сине-гранатовых в финале Кубка Испании. И это главная победа валенсийцев за последние годы.

«Барселона» дома сыграла один матч и там не имела особых побед, крупно победила «Бетис». Все-таки игра на «Камп Ноу» — это что-то особенное, там и поле больше всего подходит каталонцам, их игре.

Думаю, сейчас «Валенсия» не в идеальном состоянии после таких событий. «Барселона» же разозлена не лучшим стартом. Так что поставлю на победу «Барселоны» с форой (-1,5) мяча».

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