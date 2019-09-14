Гловер Тейшейра – Никита Крылов: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Fight Night 158 Гловер Тейшейра (Бразилия) – Никита Крылов (Украина), который состоится 15 сентября.
Ставка: победа Крылова досрочно за 2.50.
«Такие люди, как Гловер Тейшейра, у меня вызывают уважение: пенсия уже на горизонте, а он всё ещё продолжает драться на достаточно высоком уровне. Гловер дерётся в UFC с 2012 года. Его соперниками были Джон Джонсон, Александр Густафссон и многие другие. Пусть он у опытных соперников не выигрывал, зато есть тот самый опыт.
Никита Крылов раньше выступал в UFС. Затем завершил отношения с этим промоушеном, но вернулся обратно. Вернулся, когда проиграл сабмишеном Яну Блаховичу. После этого, правда, в матче-реванше «задушил» Овина Сент-Прю.
По статистике, у Никиты Крылова лучше ударная техника. У Гловера Тейшейры чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, поэтому чуть лучше борьба. Оба спортсмена крайне неохотно доводят поединки до судейских решений, предпочитая выиграть досрочно или проиграть досрочно. Именно в такое развитие поединка верю больше всего. И здесь поставлю на молодость и свежесть Никиты Крылова нежели на опыт Тейшейры. Считаю, небольшим фаворитом в этом противостоянии будет именно украинский боец, он одержит досрочную победу».
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