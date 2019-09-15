«Падерборн» — «Шальке-04»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Падерборн» — «Шальке-04» в 4-м туре немецкой Бундеслиги.
Ставка: победа «Шальке» за 2.25.
«Немножко удивлён коэффициентами. Несмотря на то что у «Шальке» много проблем, — а команда еще не выстроена, да и состав не выдающийся, если брать по игрокам, — мы говорим о «Падерборне», который уступает сопернику практически по всем показателям.
Самое главное — настроение должно быть разным у команд. Для «Падерборна» игра с соперником с таким громким именем является вызовом, ничья станет хорошим результатом. «Шальке», конечно, настраивается на победу. Он должен обыгрывать такого соперника, если думает о каких-то высоких местах.
На мой взгляд, 2,25 на чистую победу «Шальке» — это очень большой коэффициент. Это тот случай, когда ставку нужно делать, исходя из коэффициента».
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