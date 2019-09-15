«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Шнякина на чемпионат России

Популярный комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов».
Ставка: гол Ари за 2.20.
«“Краснодар” играет дома против “Крыльев Советов”. Надо сказать, что пауза на матчи сборных была очень нужна южной команде. Во-первых, не так, чтобы много футболистов у них разъехались по сборным. Была возможность что-то подготовить, что-то наиграть, всё-таки очень много новичков в “Краснодаре”. Очень важно провести с ними определённые сборы, подготовку и так далее.
Что касается “Крыльев”, то тоже самое можно и о них можно сказать, но сейчас самарцы выглядят довольно нестабильно. Да, в последней встрече они сыграли с “Динамо” вничью — 0:0, но до сих пор у меня вопросы по поводу оборонительной игры “Крыльев Советов”. Даже несмотря на то что появились Гацкан и Гынсарь — молдавская связка разрушителей.
И надо обратить внимание на то, что “Крылья” во всех гостевых встречах пропускают. Наверняка такое произойдёт и с “Краснодаром”, который после паузы обрушится на самарскую команду. Много будет атак. И я фиксирую ваше внимание на Ари. Он вернулся наконец-то, все травмы остались позади. Обратите внимание: в прошлом туре российский бразилец забил гол, отдал голевую передачу. Всё-таки это другой уровень в сравнении с Игнатьевым и Бергом. Он здорово цепляется за мячи, постоянно нацелен на ворота, спонсирует партнёров передачами. Предположу, что в матче с “Крыльями Советов” Ари забьёт».
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