«Бетис» — «Хетафе»: прогноз Жорди Гратакоса на матч испанской Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Бетис» — «Хетафе».



Ставка: ничья за 3.15.



«У «Бетиса» есть новые игроки Фекир и Борха Иглесиас, а также новый тренер Руби. Для «Бетиса» важна домашняя игра, потому что всегда есть полный стадион, всегда много болельщиков, которые помогают. Прошлую они выиграли, это очень важно, потому что это была первая победа в сезоне. Да ещё и случилась она вовремя — после 2:5 от «Барсы» на «Камп Ноу».



Конечно, «Хетафе» — это команда, которая стала большим «сюрпрайзом» в прошлом сезоне, до последнего тура боролась за Лигу чемпионов. И даже несмотря на то что попасть туда не удалось, всё равно сезон для «Хетафе» получился сверхуспешным.



«Хетафе» — это команда, в которой есть неплохие нападающие Мата и Хорхе Молина, который, кстати, раньше играл в «Бетисе», и для него это принципиальный матч.



Я думаю, что это будет как минимум интересно, потому что это две разные системы: «Бетис» больше играет с мячом, но «Хетафе» больше использует контратаки. Мой прогноз: системы найдут друг на друга, как коса на камень, и ни одна не окажется сильнее. Ничья».



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