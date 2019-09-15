«Сельта» — «Гранада»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 4-го тура испанской Примеры сезона-2019/20 «Сельта» — «Гранада».



Ставка: «Сельта» победит за 1.90.



«Здесь не буду ходить вокруг да около. Команды набрали по 4 очка в турнирной таблице. «Сельта», мне кажется, просто посильнее. У «Гранады» третий выездной матч к 4-му туру. В двух предыдущих «Гранаде» удалось забить аж семь мячей, причем забила командам, которые прилично играют дома, — «Вильярреалу» (4) и «Эспаньолу» (3). Возможно, «Эспаньол» слишком много сил оставил, съездив на ответный матч с «Зарей» в Лиге Европы.



«Сельта» исторически хороша с «Гранадой», за последние 8 или 10 встреч проиграла только один раз — в 2013 году. Уютная команда для галисийцев. «Сельта», имеющая уже домашнюю победу над «Валенсией», может рассчитывать на домашнюю победу с «Гранадой». Взял бы просто победу хозяев за 1,9. Исхожу из истории противостояния этих команд, их нынешней силы, возможностей. «Сельта» должна обыгрывать такого соперника на «Балаидосе».