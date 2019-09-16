«Динамо» — «Уфа»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» — «Уфа» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Динамо» за 1.70.



«На понедельник вынесена очень любопытная игра, где будет применяться система VAR. «Динамо» у себя на «ВТБ-Арене» примет «Уфу».



Понятно, что все эти динамовские приобретения сделаны не для того, чтобы обыгрывать «Уфу», а для того, чтобы бороться за еврокубковые места. Пока динамовцам до этого далеко, они соседствуют с «Уфой» в турнирной таблице. У уфимцев — 10 очков, у «Динамо» — 9. Всего две победы у «Динамо». Но в последних двух матчах «Динамо» не пропускало, это уже хороший знак. Сыграли против «Тамбова» (2:0) и «Крыльев» (0:0). «Динамо» даже было ближе к победе, чем самарская команда. Так что дома «Уфу» динамовцы должны побеждать.



Но мы знаем, что «могут» и «должны» — не одно и то же, по-разному можно это интерпретировать. Но никто не поймёт, если после двухнедельной паузы «Динамо» не обыграет «Уфу». Говорил Хохлов, что адаптироваться новичкам нужно, необходимо притереться, может быть, за это время что-то удалось наиграть, провели матч с латвийским РФС (1:1). Но, может быть, и не удалось ничего сделать.



И всё-таки я думаю, что «Уфу» «Динамо» должно обыгрывать. Не знаю, сыграет Игбун или нет, каковы там правила арендного договора. Красивая история была бы, что человек, проведший четыре годы в «Уфе», сыграет сразу же против неё в первом матче за новый клуб. Но у «Динамо» такой подбор игроков, что оно должно выигрывать этот матч. Возьму победу хозяев за 1,7», — сказал Генич.



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