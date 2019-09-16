ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч КХЛ

Хоккейный эксперт Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» в рамках регулярного сезона КХЛ.
Ставка: ЦСКА забросит минимум 3 шайбы за 1.63.
«Что тут можно сказать? Я бы обратил внимание на коэффициент на «Фонбет» — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2,5 шайбы. Объясню, почему. ЦСКА постепенно набирает обороты. В прошлом матче со СКА мы это видели. Команда постепенно начинает приходить в себя и позже всех начала подготовку к сезону. ЦСКА набирает обороты, поэтому здесь эта ставка должна пройти.
«Локомотив» пока играет с перепадами. Есть проблемы в обороне, поэтому ЦСКА должен решить вопросы в нападении и забросить больше 2,5 шайб, но и «Локомотив» постепенно выбирается из ямы. Но ЦСКА сильнее по составу, мобильней. Команда смотрится достаточно интересно. Плюс ЦСКА будет играть у себя дома, а это очень важный фактор. Поэтому по моему совету можете делать ставку на индивидуальный тотал ЦСКА», — сказал Дехтярёв.
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