ЦСКА – «Локомотив»: прогноз Владимира Дехтярёва на матч КХЛ

Хоккейный эксперт Владимир Дехтярёв дал прогноз на матч ЦСКА – «Локомотив» в рамках регулярного сезона КХЛ.



Ставка: ЦСКА забросит минимум 3 шайбы за 1.63.



«Что тут можно сказать? Я бы обратил внимание на коэффициент на «Фонбет» — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2,5 шайбы. Объясню, почему. ЦСКА постепенно набирает обороты. В прошлом матче со СКА мы это видели. Команда постепенно начинает приходить в себя и позже всех начала подготовку к сезону. ЦСКА набирает обороты, поэтому здесь эта ставка должна пройти.



«Локомотив» пока играет с перепадами. Есть проблемы в обороне, поэтому ЦСКА должен решить вопросы в нападении и забросить больше 2,5 шайб, но и «Локомотив» постепенно выбирается из ямы. Но ЦСКА сильнее по составу, мобильней. Команда смотрится достаточно интересно. Плюс ЦСКА будет играть у себя дома, а это очень важный фактор. Поэтому по моему совету можете делать ставку на индивидуальный тотал ЦСКА», — сказал Дехтярёв.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сорокин остановит ярославцев Четыре предыдущие очные встречи «Локо» и ЦСКА получились низовыми.