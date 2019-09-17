«Боруссия» Д – «Барселона»: прогноз Алексея Андронова на Лигу чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» (Дортмунд) – «Барселона» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.73.
«Матч Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» принимает «Барселону». Очень много вопросов было относительно участия Лео Месси. Сегодня стало известно, что «Барселона» едет на матч полным составом. У Месси есть шанс сыграть с «Боруссией».
Это в некотором роде меняет ситуацию, даже значение собственного стадиона будет не так велико. «Барселона» будет фаворитов в этом противостоянии, хотя «Боруссия» сейчас играет хорошо. Только что в пух и прах разбила «Байер». Но это — «Байер», а то — «Барселона».
Мне кажется, что футбол будет интересный и атакующий и с той и с другой стороны. У «Боруссии» просто нет ресурсов, чтобы играть против «Барселоны» в оборонительный футбол. В защите не будет закрываться. Большого смысла в этом просто нет.
Жду забитых мячей в этой встрече. Интересный коэффициент предлагается букмекерской конторой «Фонбет» на «обе забьют и тотал больше 2,5» с коэффициентом 1.73. Думаю, что и те и другие, а у «Барселоны» ещё и немецкий вратарь, будут искать счастья в атаке», — сказал Андронов.
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