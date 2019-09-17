«Аякс» – «Лилль»: прогноз Романа Нагучева на матч Лиги чемпионов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев сделал прогноз на матч «Аякс» – «Лилль» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.70.



«Матч «Аякс» — «Лилль» прогнозируется очень просто. Амстердамцы результативно начали сезон с крупных побед и продолжают в том же духе. В игре против «Херенвена» была добыта победа 4:1 — классическая для такого матча. Очень радует, что в первых турах активны нападающие, что Душан Тадич в полном порядке. «Лилль» далеко не идеальная команда для того, чтобы сыграть на ноль. Потому что «Лилль» — самая атакующая команда, всё-таки вице-чемпион Франции, там много интересных футболистов. В последнем туре они тоже одержали победу.



Поэтому я думаю, что в этом матче можно брать безопасный прогноз «обе забьют». Потому что «Аякс» — команда всё-таки пропускающая. В обороне по сравнению с прошлым сезоном новые лица, которые ещё не совсем сыгранны, ну а сам «Аякс» обязательно забьеёт дома. Такое, чтобы амстердамцы не забили на своём поле, случается крайне редко. Поэтому «Аякс» забьёт 100%, и «Лилль» тоже, наверное, забьёт. Ну а с другой стороны, я бы прогнозировал тотал больше 3,5. Два таких прогноза я бы дал — «тотал больше 3,5», «Аякс» дома всегда результативен и обе забьют», — сказал Нагучев.