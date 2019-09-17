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Олимпийский чемпион отметил важность сотрудничества «Спартака» с БК «Фонбет»

Олимпийский чемпион отметил важность сотрудничества «Спартака» с БК «Фонбет»
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Сегодня, 17 сентября, в музее хоккейной славы состоялась пресс-конференция, посвящённая открытию новой академии ХК «Спартак» и продлению партнёрского соглашения между красно-белыми и БК «Фонбет».

В роли одного из спикеров пресс-конференции выступил двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Александр Якушев. Легендарный ветеран красно-белых отметил, что основная задача клубной академии заключается в воспитании выдающихся хоккеистов, продолжающих славные традиции московского «Спартака».

Якушев заявил, что появление хотя бы одного воспитанника в год в основном составе красно-белых станет уже достойным результатом. Отдельно прославленный хоккеист высказался и о финансовом аспекте. По мнению легенды «Спартака», материальная поддержка необходима для клуба, поэтому соглашение с БК «Фонбет» является невероятно важным для дальнейшего развития.

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