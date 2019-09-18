«Атлетико» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Ювентус».
Ставка: обе забьют за 2.00.
«Матч «Атлетико Мадрид» — «Ювентус». Это была сумасшедшая пара в плей-офф Лиге чемпионов, когда «Юве» проиграл в Мадриде, а потом три гола Криштиану в Турине – всё было невероятно.
Сейчас игра в группе, первый тур. Понятно, что не так высоки ставки. «Атлетико» и «Юве» меняются. Да, у мадридцев тот же тренер, та же философия, но новые футболисты, новый лидер Жоау Фелиш. У «Юве» тоже есть новые яркие игроки – Рабьо, де Лигт, хотя лидеры остались те же. Новый тренер Маурицио Сарри пытается перестроить «Юве», поэтому игра в Мадриде будет любопытной и непредсказуемой. Сложно сказать, как игра развернётся. Понятно, что «Атлетико» принципиально важно взять реванш за поражение в Турине, которое было весной в Лиге чемпионов.
Для «Юве» и Криштиану это всегда важный матч. Первый тур, ответственности никакой, поэтому это будет яркий матч. Впереди ещё пять туров и будет много борьбы, будет шанс исправить ситуацию, а здесь можно себя проявить. Мой прогноз – обе забьют. Я думаю, что на «Ванда Метрополитано» будут голы», — сказал Арустамян.
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