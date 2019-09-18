«ПСЖ» — «Реал Мадрид»: прогноз Константина Генича на Лигу чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.42.



«Эту пару можно было увидеть в полуфинале или финале Лиги чемпионов – «ПСЖ» — «Реал Мадрид». Это фавориты группы А, где также играют «Галатасарай» и «Брюгге». Думаю, что группу «ПСЖ» и «Реал» должны проходить со свистом, должны порадовать яркой и результативной игрой. Помните, они как-то играли в Лиге чемпионов и было 0:0 и 1:0 в пользу «Реала»? Что это такое!?



Даже несмотря на травмы – нет Мбаппе, нет Кавани, нет Неймара, который дисквалифицирован ещё за прошлый сезон, когда он не играл. Помните, когда он не играл, но вышел на поле в матче «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», когда был назначен пенальти, который реализовал Рэшфорд. Есть и другие травмированные игроки у французов, но когда у тебя нет основной тройки в нападении, это большая проблема. Тем не менее есть Икарди, есть Ди Мария, есть Сарабия, есть Паредес. Состав у «ПСЖ», сами знаете, какой мощнейший. Плюс теперь за парижан играет Кейлор Навас. Он, кстати, не пропустил в первом своём матче.



У «Реала» своих кадровых проблем достаточно. Не будет Рамоса, не будет Начо, Иско и Модрича. Придётся дебютировать Эдеру Милитао – хороший, быстрый и резкий защитник, но не сыгранный с Вараном, поэтому проблемы в обороне у «Реала» должны быть. «Реал» в атаке сейчас играет гораздо лучше, чем в обороне, пропуская в каждом матче.



Вернётся в строй Гарет Бэйл, но и без него три «Реал» сумел забить в последнем матче чемпионата. В хорошей форме находятся Карим Бензема и Хамес Родригес, вернулся Эден Азар. Я веду к тому, что на данный момент атака поинтереснее, чем оборона у парижан и мадридцев. Они свои очки в группе с «Галатасараем» и «Брюгге» обязательно наберут, поэтому давайте они нас порадуют забитыми мячами и красивой игрой в Париже.



Кто выиграет, не знаю. Давайте сыграем тотал больше 3,5 в этом матче. «Реал» с удовольствием огорчит Кейлора Наваса, несмотря на все дружеские отношения между игроками. У парижан, даже при отсутствии Мбаппе, Неймара и Кавани, есть Икарди, который хочет забить свой первый гол за «ПСЖ». Верю в голы, верю в результативность матча «ПСЖ» — «Реал». Надеюсь, что и вы в это верите, верите в мой прогноз», — сказал Генич.

«ПСЖ» — «Реал». Прогноз: на парижанах скажется отсутствие Неймара и Мбаппе Зидан отдаст инициативу Тухелю и сыграет в свой любимый футбол на контратаках.