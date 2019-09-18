«Байер» – «Локомотив»: прогноз Валерия Непомнящего на Лигу чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (+1,5) за 1.70.



«Для «Локомотива» занять третье место в этой группе будет успехом. На большее я не рассчитываю с такими соперниками. Мне кажется, «Байер» посильнее, хотя они далеко не сильнейшая команда в Лиге чемпионов. Однако «Локомотиву» не хватает командных игровых скоростей. Да, они в этом сезоне прибавили по игре, но этого пока недостаточно. Возьмём, например, лидеров «Локомотива» братьев Миранчуков. Они стали играть быстрее, но европейский уровень требует более высоких скоростей. Это одна из причин, по которой они не являются основными игроками национальной сборной. Лига чемпионов — это ярмарка талантов, и мне очень интересно посмотреть, как они выступят в этом сезоне. Я бы очень хотел, чтобы они зарекомендовали себя.



Мне кажется, что у «Локомотива» главный козырь — это игра в атаке. Им труднее играть в позиционной игре, как они часто играют в чемпионате России, а в еврокубках у них будет больше свободных зон, потому что «Байер» будет тоже играть в атаку. По этой причине у команды Сёмина будут шансы забить, да и в целом матч получится результативным.



«Локомотив» сейчас — одна из лучших команд по составу в России, поэтому они способны играть и в Российской Премьер-Лиге, и в Лиге чемпионов. Конечно, «Локомотив» поборется в этом матче, но думаю, что на победу рассчитывать не приходится. Лучшим вариантом для «Локомотива» будет ничья, и она вполне возможна. Для «Локомотива» ничейный результат будет хорошим началом, и он придаст уверенности для дальнейшего выступления», — сказал Непомнящий.

«Байер» — «Локомотив». Прогноз: без Миранчуков «паровоз» не поедет В двух последних матчах у «Байера» 0 голов при 32 ударах. «Фармацевты» отыграются на Гильерме.