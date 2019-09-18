«Байер» – «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч Лиги чемпионов

Экс-футболист, главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов «Байер» – «Локомотив».
Ставка: победа «Байера» минимум в 2 мяча за 2.13.
«В матче не смогут принять участие Миранчуки, и это снизит атакующий потенциал «Локомотива». «Байер» прессингует весь матч и старается очень быстро вернуть себе мяч. Думаю, что «Локомотиву» будет трудно выходить из обороны, им будет не хватать игрока, который сможет придержать мяч. «Байер» играет на очень высоких скоростях, и «железнодорожникам» будет сложно выдержать все 90 минут. А без Миранчуков, которые могут помочь при выходе из обороны, создать момент в атаке, будет ещё сложнее.
В прошлом сезоне по матчам на групповом этапе Лиги чемпионов было видно, что «Локомотиву» очень сложно в играх с командами, которые контролируют мяч. «Железнодорожники» неуверенно играют без мяча. Думаю, что в этом матче так и случится: «Локомотив» будет играть без мяча, а «Байер», забив гол, не остановится и будет играть в свой футбол», — сказал Радимов.
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