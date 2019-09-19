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«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы

«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги Европы
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «Лудогорец» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.86.

«ЦСКА в этой группе фаворит, потому что группа не самая сложная, да и «армейцы» мотивированы в Лиге Европы — молодые футболисты хотят себя проявить. Да, у красно-синих есть проблемы с лидерами: Чалов и Влашич не в форме, но при этом ЦСКА остаётся ЦСКА. Для российского клуба важен этот матч.

«Лудогорец» — плохо знакомая команда мне, да и большинству болельщиков. Но можно отметить их регресс — раньше они регулярно играли в Лиге чемпионов, а сейчас добираются только до Лиги Европы. Это говорящий фактор. Поэтому я бы поставил на выездную победу ЦСКА», — сказал Арустамян.

«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол
«Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.
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