ЧФР — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «ЧФР Клуж» — «Лацио».



Ставка: «Лацио» забьёт в обоих таймах за 2.95.



«Лацио» к Лиге Европы относится довольно спокойно, но при этом никогда не заваливает группу, играет достаточно ответственно на этом этапе. Я не думаю, что «ЧФР Клуж» может поставить римлян в какую-то неожиданную неприятную ситуацию. У «Лацио» сейчас хорошая, мобилизованная команда с довольно классным подбором футболистов и, самое главное, с Симоне Индзаги у руля — его удалось сохранить на месте.



Поэтому я бы поставил на голы итальянцев в обоих таймах. Буду в своей ставке отталкиваться именно от «Лацио», — сказал Арустамян.