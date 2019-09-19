ЧФР — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги Европы

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы сезона-2019/20 «ЧФР Клуж» — «Лацио».
Ставка: «Лацио» забьёт в обоих таймах за 2.95.
«Лацио» к Лиге Европы относится довольно спокойно, но при этом никогда не заваливает группу, играет достаточно ответственно на этом этапе. Я не думаю, что «ЧФР Клуж» может поставить римлян в какую-то неожиданную неприятную ситуацию. У «Лацио» сейчас хорошая, мобилизованная команда с довольно классным подбором футболистов и, самое главное, с Симоне Индзаги у руля — его удалось сохранить на месте.
Поэтому я бы поставил на голы итальянцев в обоих таймах. Буду в своей ставке отталкиваться именно от «Лацио», — сказал Арустамян.
- 19 сентября 2019
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 18 сентября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45