«Манчестер Юнайтед» — «Астана»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Встреча начнётся сегодня, 19 сентября, в 22:00 мск.
Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 1.90.
«У «Астаны» в еврокубках появляются серьёзные шансы, только когда она играет на своём поле. Причина здесь довольно очевидная — соперников изнуряет долгий перелёт плюс своеобразный газон.
Я думаю, не имеет смысла рассматривать квалификационную кампанию «Астаны», поскольку соперники там были откровенно слабые. Однако вот гостевой матч с крепким БАТЭ, например, обернулся для казахстанского коллектива поражением при домашней победе. В общем, если и будет «Астана» набирать в группе Лиги Европы очки, то будет это исключительно в Казахстане.
Я думаю, в этой встрече «Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит. В данном случае не стоит обращать внимание на то, что происходит у манкунианцев в английской Премьер-лиге, поскольку уровень «Астаны» значительно ниже уровня любой команды АПЛ.
«Манчестер» в преддверии этой встречи добился важнейшей с точки зрения психологии победы над «Лестером». Этот матч стал хорошим эмоциональным импульсом. Поэтому не вижу здесь шансов для «Астаны», — сказал Казанский.
- 19 сентября 2019
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 18 сентября 2019
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30