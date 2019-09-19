«Манчестер Юнайтед» — «Астана»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Астана». Встреча начнётся сегодня, 19 сентября, в 22:00 мск.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» выиграет и не пропустит за 1.90.



«У «Астаны» в еврокубках появляются серьёзные шансы, только когда она играет на своём поле. Причина здесь довольно очевидная — соперников изнуряет долгий перелёт плюс своеобразный газон.



Я думаю, не имеет смысла рассматривать квалификационную кампанию «Астаны», поскольку соперники там были откровенно слабые. Однако вот гостевой матч с крепким БАТЭ, например, обернулся для казахстанского коллектива поражением при домашней победе. В общем, если и будет «Астана» набирать в группе Лиги Европы очки, то будет это исключительно в Казахстане.



Я думаю, в этой встрече «Манчестер Юнайтед» победит и не пропустит. В данном случае не стоит обращать внимание на то, что происходит у манкунианцев в английской Премьер-лиге, поскольку уровень «Астаны» значительно ниже уровня любой команды АПЛ.



«Манчестер» в преддверии этой встречи добился важнейшей с точки зрения психологии победы над «Лестером». Этот матч стал хорошим эмоциональным импульсом. Поэтому не вижу здесь шансов для «Астаны», — сказал Казанский.

«Манчестер Юнайтед» — «Астана». Прогноз: Сульшер стартует в Лиге Европы с победы «МЮ» не может позволить себе забить на Лигу Европы.