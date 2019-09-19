«Вольфсбург» — «Александрия»: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Александрия» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: победа «Вольфсбурга» с форой (-2) за 2.00.



«Дебютный матч для украинского клуба в Лиге Европы. Он сразу попал в групповой турнир. Только сейчас он начинает своё путешествие.



Довольно сложно проецировать нынешний чемпионат Украины на то, с чем придётся столкнуться «Александрии» в Лиге Европы. И первый матч для украинцев в довольно горячем городе, пусть у «Вольфсбурга» иногда бывают проблемы с посещаемостью из-за позднего начала матчей в будние дни. Там свою команду поддерживать умеют, мы это помним по матчам ЦСКА и «Рубина».



Очень тяжёлая игра будет для украинского клуба. «Вольфсбург» — сильная команда, она захочет победить, начать турнир с набора трёх очков. Выберу ставку — «победа «Вольфсбурга» с форой (-2)» за 2.0. Расход подразумевается, но коэффициент достаточно большой», — сказал Андронов.