«Базель» – «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Базель» – «Краснодар». Игра состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:55 мск.



Ставка: ничья за 3.45.



«Краснодар» после разгромного поражения от «Олимпиакоса» пришёл в себя. Команда Мусаева лидирует в чемпионате России. Новички «Краснодара», которые пришли на смену Каборе, Перейры, обвыклись, чувствуют себя уверенно.



Самое главное, что у «Краснодара» наконец-то с центральным нападающим нет проблем – Ари поправился и в хорошей форме сейчас находится. Центрфорвард очень много значит для «Краснодара».



«Базель» на своём поле, конечно, далеко не подарок. На гол швейцарский коллектив наиграет. Но победит вряд ли. Мне представляется, что матч завершится ничьей, что будет хорошим результатом для «Краснодара», — сказал Ловчев.

«Базель» — «Краснодар». Прогноз: атака «быков» снова впечатлит «Краснодар» в разы талантливее и мастеровитее «Базеля». Осталось подтвердить это на поле.