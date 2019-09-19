«Лудогорец» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Лудогорец» — ЦСКА.



Ставка: ЦСКА не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 2.13.



«Проблем у ЦСКА хватает. В первую очередь кадровых в таком плотном рабочем графике. Команде Гончаренко действительно будет непросто. Но в последние годы ЦСКА приучил нас к тому, что даже при потерях команда находит возможность добывать для себя нужный результат. Для меня ЦСКА — фаворит, несмотря на какие-то проблемы с составом.



«Лудогорец» начинал сезон в Лиге чемпионов. Проиграл «Ференцварошу» и оказался в Лиге Европы. Прошла команда несколько раундов и оказалась в групповом этапе. «Лудогорец» — команда крепкая, лидирует у себя в чемпионате Болгарии, но у ЦСКА всё же есть преимущество в классе. Думаю, что в этом матче ЦСКА не проиграет. В чемпионате России ЦСКА одержал три победы подряд, причем две на выезде. Думаю, что серия продолжится.



Интересной ставкой на этот матч кажется двойной шанс на ЦСКА и тотал больше 1,5. В последних трёх матчах в чемпионате России эта ставка проходила. Обыграли «Ахмат» (3:0), одолели «Арсенал» (2:1) и победили «Тамбов» (2:0). Эта ставка позволяет ещё и подстраховаться. ЦСКА не должен проиграть. Даже в случае ничейного результата эта ставка должна сыграть. Голы будут в этом матче. ЦСКА хорошо готовит свои атаки. Да, есть проблема с реализацией, так как не в лучшей форме Чалов, но шансы забить будут. У «Лудогорца» впереди также есть яркие исполнители. Тот же румынский нападающий Клаудиу Кешеру, который регулярно забивает.



Любопытный матч. Мне кажется, что команда Виктора Гончаренко должна начинать групповой этап либо с победы, либо с ничьей. В общем, ставка Х2 и тотал больше 2,5 при коэффициенте больше 2», — сказал Керимов.

«Лудогорец» — ЦСКА. Прогноз: всё решит первый гол «Армейцам» нельзя пропускать первыми, «Лудогорец» великолепно играет по счёту.