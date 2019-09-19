«Динамо» М — СКА: прогноз Дениса Казанского на матч КХЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — СКА.



Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.93.



«Визит петербургских армейцев в Москву. Игра против «Динамо», которого шалтает и болтает. Я не удивлюсь, если в этом году «Динамо» будет биться за попадание в восьмерку, как и не удивлюсь, если команда там крепко обоснуется и пройдет долгий путь в плей-офф. Зона турбулентности очевидна для бело-голубых.



В меньшей степени это касается СКА. У СКА состав ровнее, но на Западе, на мой взгляд, сейчас один фаворит — ЦСКА. Там все понятно, а вот СКА приходится играть тяжеловато. Давайте посмотрим на матч с «Сочи». Победа с минимальным счетом, очень сложная игра. Также было и поражение от ЦСКА в первой битве двух грандов. В общем, пока все тяжело.



Думаю, что динамовцы сыграют очень аккуратно. СКА тоже никуда не полетит. Канадская площадка обеспечивает драматизм в игре, но и падение результативности тоже наметилось. Поэтому, мне кажется, что в этом матче нас ждет осторожный хоккей, не такой открытый, как армейское дерби. Хотя там тоже по открытости большие вопросы. Мне кажется, здесь будет низ, меньше 4,5 шайбы.



Напомню, что СКА четыре раза подряд выиграл у московских динамовцев. И те и другие об этом отлично знают, но как это переломить? Мне кажется, в плотном матче может все решится даже в овертайме, поэтому низ», — сказал Казанский.



«Динамо М» — СКА. Прогноз: Кудашов не даст Крикунову разгуляться СКА пропустил больше двух шайб только от «Автомобилиста» и ЦСКА.