«Айнтрахт» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги Европы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20 «Айнтрахт» — «Арсенал». Встреча начнётся сегодня, 19 сентября, в 19:55 мск.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.85.



«У «Арсенала» сейчас не лучший период. Мы видели, что с ним мог сделать «Уотфорд», нанеся 30 ударов по воротам, 2:2 по такой игре — отличный для «канониров» результат. В общем, проблемы в обороне очевидны, и серия из трёх матчей без побед – это, конечно, печальная история для коллектива Эмери.



«Айнтрахт» дома в Лиге Европы не проигрывает аж с 2006 года. У них крутая серия прямо сейчас – 5 домашних побед, плюс не стоит забывать о 8 победах в последних 10 встречах в Лиге Европы. В общем, у «Айнтрахта» всё сейчас хорошо.



Также обратим внимание на результативность «Арсенала»: в 10 гостевых встречах «канониры» забили 9 мячей.



Думаю, игра получится результативной. «Арсеналу», конечно, сложно будет добиться максимального результата. Да и вообще ставку на результат я бы здесь обошел стороной. У обеих команд крен в сторону атаки. Поэтому я бы здесь заиграл «обе забьют и ТБ (2,5)», — сказал Казанский.

«Айнтрахт» — «Арсенал». Прогноз: немцы зададут жару Давиду Луису и Сократису «Канониры» отскочили в Уотфорде, но во Франкфурте будет не легче.