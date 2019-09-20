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«Уфа» – «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ

«Уфа» – «Спартак»: прогноз Валерия Непомнящего на игру РПЛ
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Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Уфа» – «Спартак».

Ставка: ТБ 2 гола в матче за 1.85.

«В предыдущем туре «Спартак» проиграл «Уралу». И это поражение вызвало негодование со стороны болельщиков красно-белых. Фанаты были недовольны тем, что команда, обладая такими ресурсами и таким подбором футболистов, не может добиться результата. «Спартак» после такого поражения должен собраться, и игроки это понимают. Потенциал у команды хороший. И я думаю, что в этом матче мы увидим очень собранный и мотивированный «Спартак», который будет иметь преимущество в этом матче и сможет реабилитироваться за неудачу в прошлом туре.

«Уфа» частенько обыгрывает лидеров, например, недавно был обыгран «Зенит». Также стоит отметить, что «Уфа» будет играть дома, в комфортных для себя условиях.

Всё же ставить на победителя не рискну. На мой взгляд, в этом матче стоит ожидать голы, причём в обе стороны. Поэтому ставлю, что в матче будет забито не меньше двух мячей», — сказал Непомнящий.

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