«Осасуна» — «Бетис»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 5-го тура Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Осасуна» — «Бетис».
Ставка: ничья за 3.25.
«Игра ожидается интересной, потому что «Осасуна» пока не проигрывала в этом сезоне. На счету команды три ничьи и одна победа. Благодаря этому клуб с шестью очками занимает комфортное место в турнирной таблице. «Бетис» же набрал всего четыре очка. Команда один раз сыграла вничью, один раз выиграла и потерпела два поражения.
Я думаю, что «Бетис» гораздо сильнее «Осасуны». Преимущество в индивидуальном таланте игроков. Но «Осасуна» очень сильно играет дома. Это доказала ничья 2:2 с «Барселоной». Для «Бетиса» видится непростым моментом этот выезд на стадион «Эль Садар».
В «Осасуне» немного талантливых игроков, но как команда, за счёт хорошей атмосферы, она на многое способна. В их составе есть Адриан, который должен делать шаг вперёд. Он хороший нападающий, и будет интересно понаблюдать, как он себя проявит, выйдя на поле. Адриан хорошо играл за «Депортиво» и «Порту». Думаю, что этот талантливый парень сможет себя проявить в атаке.
Интересно, кто сыграет у «Бетиса» на позиции Уильяма Карвалью, который получил в прошлом матче красную карточку и пропустит эту встречу. Это очень важный игрок для команды, потому что он футболист опорной зоны, который владеет хорошей передачей и тактически очень умен. Несмотря на эту потерю, у «Бетиса» есть ряд сильных игроков, которые смогут создать множество голевых моментов.
Мой первый прогноз — ничья, а второй — в каждом из таймов будет минимум по одному голу», — сказал Гратакос.
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