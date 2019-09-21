«Ювентус» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 4-го тура Серии А

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Верона».
Ставка: гол Роналду за 1.60, индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 мяча за 1.86.
«У «Юве» начался какой-то дурацкий синдром, когда команда, ведя в счете 3:0 или 2:0, неожиданно упускает преимущество. И если с «Наполи» они в итоге выиграли, забив четвертый, то с «Атлетико» в середине этой недели забить третий не получилось. И «Ювентус» лишился трёх заслуженных, на мой взгляд, очков в Мадриде.
По поводу Италии, такие матчи, как с «Вероной», сейчас очень нужны Сарри, потому что игра «Юве» перестраивается, не очень быстро, но, безусловно, «старая синьора» хочет играть в другой футбол. И матч с «Вероной» — возможность получить время и пространство для своих атак.
Плюс есть проблемы с болельщиками у «Юве» — аресты прошли по всей Италии, и, может быть, ситуация на стадионе будет накалена, потому как матч состоится, как понимаю, в любом случае. И можно говорить, что туринцы в этом матче — очевидные фавориты. И я бы взял гол Роналду, ему пора забивать — он очень жаден до голов, и индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 мяча».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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