«Зенит» — Рубин»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Российской Премьер-Лиги

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Зенит» — Рубин».



Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 2,5 гола за 2.86.



«Буду комментировать этот матч, от него у меня большие ожидания. И понятно, что «Зенит» вступил в цикл Лиги чемпионов, когда по два матча происходит на неделе, и это немаловажный фактор для команды. Посмотрим, как они будут справляться. Матч в Лионе отобрал не только большое количество сил, но и эмоций.



На мой взгляд, можно говорить, что матч с «Рубином» станет в какой-то мере проверкой для «Зенита». Ну а казанцы после блестящего старта, похоже, стали сдавать. Сумеют ли сыграть достойно в Санкт-Петербурге — большой вопрос. Тем более учитывая, что команда молодая.



Поставил бы на то, что «Зенит» все-таки выиграет, но с тоталом меньше 2,5 гола».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.