«Гранада» — «Барселона»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Испании

Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Гранада» — «Барселона». Начало встречи 21 сентября 2019 года запланировано на 22:00 мск.



Ставка: «Гранада» победит с форой "+1,5 мяча" за 1.94, «Гранада» забьет за 1.77.



«Как всегда, с «Барселоной» против аутсайдера нужно решать одно: с форой или без. Взял бы с форой «Гранаду». Сыграет Лионель Месси или нет, он в любом случае на данном этапе далёк от оптимальной формы. «Гранада» в последних трёх домашних матчах от «Барсы» меньше трёх не получала, а тут она ждала этого матча два с половиной года. Так что настрой, уверен, будет соответствующим».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».