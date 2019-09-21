«Манчестер Сити» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Спортивный журналист Артур Петросьян в ходе шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Уотфорд».



Ставка: индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 3 голов за 1.85.



«Мне кажется, «Манчестер Сити» будет извиняться за поражение в прошлом туре. Пять очков уже отставание от первого места, и нужно, естественно, догонять. Думаю, в плане атаки у «Манчестер Сити» будет все в порядке. Мне кажется, самой разумной будет здесь ставка на индивидуальный тотал «Манчестер Сити». Не на победу с форой, потому что не удивлюсь, если «Уотфорд» даст бой. Можно рискнуть и поставить больше трёх голов».



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».