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«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Грозном

«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Грозном
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в 9-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: «Ахмат» победит за 2.25.

«Думаю, после этого матча может произойти отставка в одной из команд. Смотря кто проиграет. Разговоры ходят уже. Велись и переговоры с другими специалистами. Так что для команд это будет битва за шесть очков и за тренера. Очки даются и тем, и другим с трудом.

Самара выиграла на старте у ЦСКА, но потом уже не удалось поддержать тот результат. Был еще неплохой матч в Екатеринбурге: красивая победа, много забитых мячей. Но это единичные всплески. Не сказал бы, что по игре самарцы удручающе выглядят, но результата нет. А он первостепенен.

«Ахмат» тоже разочаровывает. Были, опять же, матчи, которые может команда занести себе в актив. В первую очередь встреча с «Зенитом». Но целостной игры нет. Забивает команда не очень много. Яркости не хватает, запала.

И все-таки поставлю на «Ахмат». Свое поле в таких важных встречах многое может решить. При поддержке болельщиков, думаю, «Ахмат» одержит победу. Скорее всего, будет упорная игра, но в 1 мяч грозненцы выиграют».

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