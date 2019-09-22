«Арсенал» — «Астон Вилла»: прогноз Ильи Казакова на матч английской Премьер-лиги

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Арсенал» — «Астон Вилла».



Ставка: тотал больше 2,5 за 1.70, победа «Арсенала» в каждом отдельно взятом тайме за 3.20.



«Канониры», которые великолепно сыграли в середине недели в Лиге Европы, теперь играют после «Айнтрахта» с «Астон Виллой» — командой, которая на один забитый мяч обязательно отвечает двумя пропущенными. Игра пройдёт в Лондоне, и этот матч, мне кажется, должен сложиться для команды Унаи Эмери как нельзя лучше. Понятно, что «Арсенал» — фаворит и на его победу в этой игре ставки невысоки, поэтому я бы рискнул и поставил на крупную победу. Может быть, дело в том впечатлении, которое осталось после игры Лиги Европы, но у меня нет сомнений в том, что «Арсенал» должен выиграть.



Вообще в Премьер-лиге «Астон Вилла» выигрывала у «канониров» лишь однажды, и сейчас не тот случай, который может удвоить статистику. «Арсенал» как минимум 2,5 мяча «Астон Вилле» в АПЛ забивает. Эта команда из Бирмингема сейчас слаба, «Астон Вилла» не забивает уже два тура и, я думаю, не забьёт и в третьем.



Моя ставка на первый гол «Арсенала», на тотал больше 2,5, на победу «Арсенала» в матче и в каждом отдельно взятом тайме».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.