«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз Александра Неценко на суперматч чемпионата Англии

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 6-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Ливерпуль».



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет + тотал больше 2,5 за 2.17.



«Обе команды в Лиге чемпионов начали с поражений. Лидеры АПЛ проиграли Наполи — 0:2, а «Челси» уступил «Валенсии» — 0:1. Разница лишь в том, что мерсисайдцы уступили на выезде, а лондонцы дома. Напомню, в прошлом сезоне «Ливерпуль» тоже плохо играл в ЛЧ на выезде, но это не мешало ему в чемпионате вести борьбу за титул. Поверить в то, что команда Клоппа способна проиграть два матча кряду, сложно. У красных есть глубина состава, которая не позволит им уступить. Да, в Суперкубке «Челси» потрепал «Ливерпуль», но это вряд ли скажется сейчас.



Кадровых потерь у команд хватает. У гостей выбыл Ориги, но Фирмино вышел на замену в последнем туре и выдал шикарный футбол. Нет Аллисона, Клайна и Кейта. У «Челси» травму с «Валенсией» получил Маунт, а он здорово начал сезон и забивал в связке с Абрахамом. Пока неясно состояние Канте и Эмерсона, под вопросом Хадсон-Одои и Лофтус-Чик. В АПЛ «Ливерпуль» пока доминирует. В матчах с его участием забивается минимум 3 гола. «Челси» нестабилен. Яркая игра не всегда сопровождается добытым результатом. Но играть строго от обороны Лэмпард пока научился. На «Стэмфорд Бридж» копать окопы «Челси» не сможет. Предположу, что будет так: «Ливерпуль» — победа или ничья + тотал больше 2,5».