«Арсенал» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 10-го тура РПЛ в Туле

Футбольный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 10-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Урал».
Ставка: тотал больше 2,5 мяча за 1.98.
«Где голы должны быть, так это в Туле. Встречаются соседи по турнирной таблице. У них по 13 очков. Показатели абсолютно идентичные, за исключением разницы забитых и пропущенных мячей.
«Урал» больше всех пропускает в РПЛ. «Арсенал» сильно не отстаёт. У туляков 12-13 разница, у уральцев — 16-19. По 4 победы и 4 поражения у команд, по разу вничью сыграли.
В прошлом сезоне команды играли на далекой стадии Кубка России. Была результативная игра как раз в Туле. Здесь напрашивается верх. Команды играющие. «Урал» и сам играет, и сопернику позволяет многое. Голы должны быть. Исполнители неплохие. Просто верх идёт за 1,98. Можно также рассмотреть за 1,78 «обе забьют». «Обе забьют и тотал больше 2,5 мяча» также интересно, здесь ещё выше коэффициент. Но основной вариант — «тотал больше 2,5 мяча».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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