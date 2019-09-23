СКА – ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.35.



«Команды недавно встречались между собой в Санкт-Петербурге и сейчас также сыграют на площадке СКА. В первой личной встрече этого сезона ЦСКА уверенно победил 3:0, сейчас я также считаю их фаворитами. ЦСКА очень хорошо играет в обороне и пропускает очень мало шайб. Например, в прошлом матче московские армейцы обыграли дома «Адмирал» с сухим счётом 4:0. Я думаю, что сейчас они снова победят, даже играя на чужой площадке.



Встречаются два фаворита чемпионата, но исходя из текущего состояния команд и истории противостояния, для меня фаворит ЦСКА. У СКА будет особая мотивация, чтобы взять реванш перед своими болельщиками, но и ЦСКА очень серьёзно готовится к этому матчу. Так что, они смогут победить.



СКА сейчас забивает не так много в своих матчах. Возможно, это из-за того, что команду покинули несколько важных игроков атаки. В этом сезоне в составе нет Никиты Гусева, который был лучшим игроком КХЛ. Это большая потеря для команды из Санкт-Петербурга.



Не жду в этом матче высокой результативности, будет заброшено не больше пяти шайб. Ожидаю победу ЦСКА с небольшим счётом 2:1 или 3:1», — сказал Вуйтек.



СКА — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко нагрузят Мельничука ЦСКА выиграл у СКА в гладком чемпионате пять матчей подряд.