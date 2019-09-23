СКА – ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА – ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.25.



«Вот так посмотришь календарь, и понимаешь, что офис КХЛ, а точнее, группа, разрабатывающая календарь – это такой партизанский отряд с предателем. Который по ночам пускает под откос поезда и назначает СКА два матча подряд, причем второй – с закадычным (в том смысле, что норовят друг друга за кадык ухватить) соперником по финалам конференции, то бишь, с ЦСКА.



Причем в первом матче СКА точно отдохнуть не удалось. У «Витязя» хоть стартовый запал постепенно заканчивается, и он готовится к возвращению с небес на грешную Землю, но еще силенки есть, и кровушку из всех «витязи» пьют исправно. И у СКА сразу же за одним лидером Западной конференции идет второй лидер, и все это без перекура, и не меняя белья.



Именно это и следует считать главным превходящим событием в обсуждаемом матче. Питерцы и в нормальном состоянии, отдохнувшие и взбодрившиеся, вот уже пять матчей регулярного сезона не могут найти, где у ЦСКА кнопка. И предыдущий матч, тоже, на минуточку, домашний, всего-то десятидневной давности, они отдали «насухо», так и не сумев удивить Илью Сорокина. А теперь, после «Витязя» удивят, ага, два раза.



В общем, победа ЦСКА, в основное время, в котором столичные хоккеисты забросят не менее трех шайб, а сами вряд ли пропустят больше одной, да и то если СКА расшибется в лепешку», — сказал Лебедев.



СКА — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко нагрузят Мельничука ЦСКА выиграл у СКА в гладком чемпионате пять матчей подряд.