«Бетис» – «Леванте»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2019/20 «Бетис» – «Леванте».



Ставка: победа «Бетиса» за 1.95.



«И «Бетис», и «Леванте» в прошлом туре сыграли вничью 0:0 (с «Осасуной» и «Эйбаром» соответственно). В этот раз голы будут, и забивать их будет «Бетис».



«Бетис» неудачно стартовал в этом сезоне – 5 очков после 5 туров. На старте было много пропущенных мячей, но затем команда подтянула оборону и в последних трех матчах пропустила всего два мяча. Надежная оборона – то, что нужно этой команде, которая всегда умела атаковать.



Севильцы должны делать шаг вперед, чтобы выходить в Лигу Европы, и этот матч для «Бетиса» невероятно важен – потеря очков очень ударит по выполнению задач на сезон.



«Леванте» же стартовал удачно – 7 очков после 5 туров. Задача этой команды – остаться в Примере по итогам сезона, и нынешнее 9-е место в таблице для нее – успех.



Победа важнее для «Бетиса», и мастерство игроков (взять хотя бы звездного Фекира и ветерана Хоакина) также на стороне хозяев. Стоит поставить на победу севильцев. А еще на то, что «Леванте» не забьет, учитывая прогресс «Бетиса» в игре в обороне», — сказал Гратакос.



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