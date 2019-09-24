Поражение «Челси» от «Валенсии» лишило клиента букмекера 2 млн рублей

Клиент букмекерской компании «Фонбет» сделал ставку на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Валенсия». Он поставил 2 млн рублей на то, что команда Френка Лэмпарда сможет победить на своем поле. Букмекер оценил вероятность такого исхода коэффициентом 1.90.



Ситуация для испанского клуба усугублялась тем, что перед встречей руководство клуба отправило в отставку главного тренера команды Марселино. Игроки даже проигнорировали предматчевую пресс-конференцию в знак несогласия с решением владельца клуба.



Однако матч «Валенсия» провела собранно и победила. Единственный гол на 77-й минуте матча забил Родриго. Таким образом, ставка клиента БК оказалась неудачной. Он потерял 2 млн рублей.



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