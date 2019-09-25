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«Рома» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

«Рома» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А
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Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — «Аталанта».

Ставка: победа «Ромы» и минимум 3 мяча в матче за 2.55.

«У «Аталанты» был шоковый матч против Загреба в Лиге чемпионов, там была катастрофа, которая однозначно повлияет на настроение футболистов. Так проигрывать нельзя в Лиге чемпионов.

А что касается «Ромы», она приятно удивляет. Была большая перестройка, и новички начинают играть хорошо, да и в целом команда смотрится весьма перспективно.

Поэтому я бы поставил на то, что в этом матче будет яркий футбол. И победа «Ромы» через тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.

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