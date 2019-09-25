«Рома» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — «Аталанта».
Ставка: победа «Ромы» и минимум 3 мяча в матче за 2.55.
«У «Аталанты» был шоковый матч против Загреба в Лиге чемпионов, там была катастрофа, которая однозначно повлияет на настроение футболистов. Так проигрывать нельзя в Лиге чемпионов.
А что касается «Ромы», она приятно удивляет. Была большая перестройка, и новички начинают играть хорошо, да и в целом команда смотрится весьма перспективно.
Поэтому я бы поставил на то, что в этом матче будет яркий футбол. И победа «Ромы» через тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 25 сентября 2019
-
10:45
-
10:30
-
10:00
- 24 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 23 сентября 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
09:59
- 22 сентября 2019
-
20:02
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:00