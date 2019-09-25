«Рома» — «Аталанта»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 5-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — «Аталанта».



Ставка: победа «Ромы» и минимум 3 мяча в матче за 2.55.



«У «Аталанты» был шоковый матч против Загреба в Лиге чемпионов, там была катастрофа, которая однозначно повлияет на настроение футболистов. Так проигрывать нельзя в Лиге чемпионов.



А что касается «Ромы», она приятно удивляет. Была большая перестройка, и новички начинают играть хорошо, да и в целом команда смотрится весьма перспективно.



Поэтому я бы поставил на то, что в этом матче будет яркий футбол. И победа «Ромы» через тотал больше 2,5 гола», — сказал Арустамян.



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